Der Ortskern von Mascherode aus der Luft. Flankiert von Solardächern ist im rechten Bereich des Bildes vorn der Hof von Landwirt Heinrich Pape zu erkennen, Donnerstag Abend Schauplatz des Stadtteilabends BZ bei uns in Mascherode.

Braunschweig. Am Donnerstag, 27. Juni, ist Stadtteilabend in Mascherode ab 18.30 Uhr. Mehrere Hundert Besucher und Teilnehmer werden erwartet.

Info, Unterhaltung, Lieder – Stadtteilabend in Mascherode

Am BZ-Stadtteilabend beteiligten sich 149 Mitwirkende

Traditionsbaum erinnert an das alte Handwerk in Mascherode

Es ist so weit: Am Donnerstag, 27. Juni, steigt auf dem Hof von Heinrich Pape in der Ortsmitte von Mascherode, Im Dorfe 8, der Stadtteilabend BZ bei uns. Wenn es um 18.30 Uhr losgeht, dann wird mit mehreren Hundert Besuchern und Teilnehmern gerechnet. Es folgen Schlag auf Schlag nicht weniger als 24 Programmpunkte:

Der Evangelische Kindergarten mit Angela Behrens tritt auf.

Die Grundschule Mascheroder Holz mit Andrea Kielbassa ist dabei.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr stellt sich vor.

Wir sprechen mit Ulrich von Hagen, Gregor Molnar, Dennis Ociepka und Kim Behrendt von der Freiwilligen Feuerwehr Mascherode.

Bezirksbürgermeister Jürgen Meeske ist ebenso im Gespräch auf der Bühne wie Ortsheimatpfleger Henning Habekost, Pfarrer Hans-Jürgen Kopkow und Klaus–Peter Bachmann von der Mascheroder Karnevalgesellschaft (MKG).

Der Evangelische Gemeinde-Chor mit Jürgen Siebert tritt mehrmals auf.

Von der Mascheroder Karnevalgesellschaft sind „Die Taktlosen“, die „4-Ladies“ und die „Männer-Tanz-Truppe“ als „Handwerker“ mit von der Partie. Die Jungschützen des Kleinkaliberschützenvereins stellen sich vor, es gibt ein Gespräch mit Fred Bittner, Sabine Körner-Seedler und Ole Hagemann.

Jugendliche Handballer, Fußballer und Leichtathleten des TV Mascherode präsentieren sich, es gibt ein Gespräch mit Bernd Habekost, Birgit Jak-Mutke und Dr. Sabine Peek.

Manfred Glaß an der Drehorgel ist dabei. Fitness und Gesundheit ist das Thema bei einer Runde mit Dr. Bernt Ritter und Ulla Grimm vom TV Mascherode sowie Apothekerin Anja Schmidt und dem Arzt für Allgemeinmedizin, Volker Kamm

Die Wasserbrüder sind mit Lied und Vortrag dabei.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr zeigt eine „Modenschau“, wir sprechen mit Ulrich von Hagen und Gregor Molnar.

„Förderung stadtteilkultureller Aktivitäten durch ortsansässige Sponsoren“, heißt es im Gespräch mit Otto Görge, Heinz Winkelhaus und Michael Bötel.

Um Naturschutz und Insektenfreundlichkeit im Kleingarten dreht sich das Gespräch mit Dr. Christoph Jarmolowitz und Thure Habekost. Mit Heinrich Pape reden wir über den Lehrpfad der Landwirtschaft und mit Axel Bäthge über die Forstwirtschaft in Mascherode.

Ein rundum pralles, informatives und unterhaltsames Programm. Der Stadtteilabend BZ bei uns ist öffentlich, der Eintritt ist frei.