Rezepte gegen die Wüstenhitze in Braunschweig

Am Tag, als die Wüstenluft die Temperaturen auch in Braunschweig auf deutlich über 30 Grad steigen lässt, treffen wir Martha von der Post. Genauer gesagt, Martha Menga (54), Briefzustellerin im Bezirk „38104“, zuständig für Gliesmarode, Berliner Straße, Messeweg und andere ganz heiße Pflaster an...