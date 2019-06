Braunschweig investiert fast 8 Millionen für Erzieher-Ausbildung

Endlich! So tönt es von allen Seiten. Der Erweiterungsbau der Berufsbildenden Schule V an der Kastanienallee ist fertig. Damit gibt es nun einen Ersatz für die Pavillons in der BBS-Außenstelle an der Böcklinstraße nahe des Bahnhofs Gliesmarode – sie waren schon vor 20 Jahren marode, und sind es...