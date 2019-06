Braunschweiger Spielmeile steht unter dem Motto „Kinderrechte“

Braunschweig. Am Sonntag ist es wieder soweit: Kinder und Jugendliche können in der Innenstadt spielen und Sport treiben.

In der Innenstadt findet am Sonntag, 30. Juni, von 13 bis 18 Uhr die 24. Braunschweiger Spielmeile statt. Für Kinder und Jugendliche werden Plätze und Fußgängerzonen in einen einzigen großen Spielplatz verwandelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, vernetzt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie an diesem Tag unter dem Motto „30 Jahre Kinderrechte“ die vielfältigen Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit auf Initiative der Braunschweiger Jugendzentren. Auf der Spielmeile haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, 20 verschiedene Kinderrechte zu entdecken und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dafür ist eine kleine Rallye vorbereitet.

Auf der Kinderkulturbühne am Altstadtmarkt treten die jüngsten Künstlerinnen und Künstler Braunschweigs auf. Hier spricht auch Bürgermeister Helmut Blöcker um 14 Uhr das Grußwort. Die Spielmeile lädt Kinder und Jugendliche ein, alte und neue Spiele auszuprobieren, sich in Trend- und Erlebnissportarten zu versuchen, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln oder ganz einfach gemeinsam mit Freunden einen wunderschönen Tag zu genießen. Alle angebotenen Kinder- und Jugendspiele sind für die Teilnehmenden kostenfrei.

„Es nehmen 31 Einrichtungen teil, die in ihrem Alltag stadtteilorientiert wirken und dadurch gerade für neu in Braunschweig lebende Kinder, Jugendliche und Familien mit offenen Freizeit- und Bildungsangeboten zur Integration beitragen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zur Spielmeile haben sich wieder an die 100 Partner aus den Kinderzentren, Jugendzentren, Kinder- und Teeny-Klubs, Jugendverbänden, Kirchengemeinden, Sportvereinen, Ausländischen Gemeinden, Gruppen und Initiativen zusammengefunden. Hierbei werden sie von zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Auf dem Bohlweg wird es für den Basketballnachwuchs spannend. Im Parcours der Kinder + Sport–Basketball–Academy können Kinder ihre Basketball-Fähigkeiten trainieren. Unterstützt werden sie dabei von den Jugendzentren Rüningen und B 58 sowie erfahrenen Jugendtrainern der Basketball Löwen Braunschweig. Man kann werfen, passen und dribbeln. In diesem Jahr können sich dort auch Besucher im Baseball probieren.

Für Mountainbike-Begeisterte stehen auf dem Bohlweg, an der Ecke Langer Hof, etliche Mountainbikes bereit. Hierfür hat das Jugendzentrum Drachenflug einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Zur Ausleihe des Mountainbikes ist ein Personalausweis erforderlich. Auf dem Platz der Deutschen Einheit sorgen die „Waterballs“ für einen feuchten Spaß. In luftgefüllten riesigen Bällen können sich Kinder und Jugendliche über das Wasser rollen.

Der Evangelische Stadtjugenddienst und der Bund der katholischen Jugend (BDKJ) gestalten ein Kinderfest auf dem Burgplatz. Einen Schwerpunkt bilden hier die Kletterangebote an den Platanen, Kistenstapler und ein Niedrigseilgarten. Eine Besonderheit ist erstmalig ein Kletterangebot für körperlich beeinträchtigte Kinder und Jugendliche.

Die Jugendkulturbühne steht wieder auf dem Domplatz und bietet jungen Nachwuchsbands und -künstlern die Möglichkeit, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Mit der Unterstützung des Tonstudios Löwenhertz, des Jugendzentrums Heidberg und des Jugendzentrums Rühme sorgen junge Künstlerinnen und Künstlern aus Braunschweig und der Region für den guten Ton.

Der Quadro-Jumper steht wieder vor dem Burgplatz. Hier darf in die Höhe gesprungen werden, selbstverständlich gesichert. Während in der Schlange auf den begehrten Jump gewartet wird, können Gratisgetränke zur Stärkung getrunken werden.

Der Mädchenarbeitskreis (MAK) hält auf dem Burgplatz ein Angebot speziell für die jüngeren Damen bereit. Hier können Mädchen mit kunsthandwerklichem Geschick selbst Schmuck gestalten.

Auf dem Kohlmarkt erfreuen 300 Tonnen feiner Sand die Volleyball-Begeisterten. Auf dem 15. USC City-Beach-Cup Braunschweig wird bereits vom 28. bis 30. Juni in der Innenstadt gebaggert und gepritscht. Am Sonntag während der Spielmeile finden dann die Finalspiele satt.

Für das große Kinderfest haben die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und die offenen Ganztagsgrundschulen den Altstadtmarkt in eine Spiellandschaft umgestaltet. Hier finden Kinder auch das Kistenklettern, welches sei Beginn an immer auf der Spielmeile steht. Als besonderen Höhepunkt gibt es in diesem Jahr das Jongliertheater „Hironimus“. Mineralwasser und Apfelschorle gibt es für jedes Kind frei. Kaffee, Kuchen und internationale Speisen laden zum Erholen ein. Das Programm ist hier zu finden.