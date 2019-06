Braunschweigs Senioren: Mehr als Altenkreise und Kaffeekränzchen!

Was Braunschweigs Senioren zu bieten haben, und was sie bewegt, all das war am Freitag wieder zwischen Rathaus und Dom zu sehen und erleben: Beim „Tag der Senioren“ präsentierten sich rund 65 Gruppen, Institutionen, Vereine und private Anbieter. Das Seniorentheater Wundertüte war dabei, die...