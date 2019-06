Worauf du dich verlassen kannst – Bernward Gehle mit seiner Mannschaft vorm Pizza-Ofen im Il Cielo. Der Chef trägt gern blau-gelb, hier kann man auch in Chinas größter Stadt alle Eintracht-Spiele sehen.

Braunschweig. Der Braunschweiger Bernward Gehle aus Volkmarode ist Wirt in der 25-Millionen-Weltstadt Shanghai und gründete dort den Fanclub „Löwen“.

Shanghai blau-gelb – so viel Eintracht Braunschweig in China

An diesem Abend sind wir 9000 Kilometer von der Oker entfernt und schon sechs Stunden weiter. Aber es geht um jede Sekunde. Und bloß kein Tor mehr für Cottbus! Sonst …

Wo sind wir hier bloß hingeraten? Shanghai am Ostchinesischen Meer, mindestens 25 Millionen Einwohner (mit Außenbezirken), ein brodelnder Industrie-, Wirtschafts- und Konsum-Koloss, Chinas größte Stadt, eine Metropole als glitzernder Super-Bildschirm, der sprachlos macht. Und dann da ein blau-gelber Gartenzwerg auf dem Tresen ...

Atemberaubend in Shanghai – die nächtliche Skyline der Sonderwirtschaftszone Pudong am Huangpu-Fluss, von der Uferpromenade Bund aus gesehen. Foto: Henning Noske

Sachen gibt’s. Wirt Bernward Gehle zieht die Leinwand runter. Die Verbindung steht. Gleich ist Anpfiff. Hier – in der Pizzeria Il Cielo im Quing Pu District – wird jedes Eintracht-Spiel übertragen. Jedes!

Insgesamt 15.000 Deutsche leben in Shanghai. Hier ist viel Automobilindustrie ansässig.

Die Gäste sitzen schon bereit, viele natürlich in blau-gelb. Schließlich grenzt der „German Compound“ direkt an, es ist das Quartier der Deutschen. Insgesamt 15.000 sind in ganz Shanghai verteilt.

Und dann spielen sich erschütternde Szenen ab. Während drumherum in dieser unfassbaren Stadt wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Extrem-Experimente um die Deutungshoheit der Welt laufen, ringt drinnen ein südostniedersächsischer Drittligist aus dem fernen Deutschland um seine Existenz. Wirt Bernward Gehle steht der Schweiß auf der Stirn. Schließlich ist er Gründungsmitglied des BTSV-Fanclubs „Löwen“ Shanghai.

Ein Brauerei-Fachmann mit Urgrund in Braunschweig, geboren 1967.

Als es vollbracht ist, geschafft, alles nochmal gut gegangen, da können wir reden. Und plötzlich erleben wir einen weitgereisten Brauerei-Fachmann mit Urgrund in Braunschweig. Gehle – geboren 1967 – kommt aus Volkmarode, baute sein Abi an der Neuen Oberschule, kickte beim SC Rot-Weiß Volkmarode. Brauer und Mälzer lernte er bei Feldschlösschen, dann studierte er Brauwesen und Getränketechnologie im bayerischen Weihenstephan. Der Diplom-Ingenieur und Oberstleutnant der Reserve leitete nach Stationen in Pittsburgh, Las Vegas und Seoul bereits die Hofbrauhäuser im chinesischen Jiangyin und in Shanghai. Dann machte er sich selbstständig.

Die Pizzeria grenzt an ein Quartier, in dem viele Deutsche wohnen. Foto: Henning noske

Gehle eröffnete in Shanghai einen Delikatessen-Handel, auch mit deutschen Lebensmitteln, schließlich erkannte er: „Hier fehlt noch eine gute Pizzeria.“ Das kann man so sagen. Zur Kundschaft gehören viele Chinesen, die es auch gern mal exotisch mögen. Und natürlich die Europäer. In Shanghai ist ziemlich viel Automobilindustrie vertreten, allen voran natürlich Volkswagen.

Über Politik sprechen wir hier natürlich nicht. Aber einfach ist das alles wirklich nicht.

Wirklich einfach darf man sich das alles für Bernward Gehle nicht vorstellen. Über Politik sprechen wir selbstverständlich nicht. Aber das kommunistische China, das einen himmlischen Kapitalismus der brutalen Sorte serviert, ist komplex bis undurchschaubar. Ein Dschungel an Vorschriften, geschriebenen und ungeschriebenen. Immer Kontrollen. Manchmal fahren Lastwagen vor und laden alle Tische und Stühle auf, die draußen stehen. Die sieht man nie wieder.

Die Mieten explodieren, die Stadt wächst und wächst, verlässliches Personal ist schwierig zu kriegen. Der Braunschweiger hat Glück und eine Super-Truppe mit acht Beschäftigten rund um den Pizza-Ofen beisammen. Schließlich hat er sie im Hofbrauhaus selbst ausgebildet ...

Glück pur mit Guoyan Lu, Felix und Fiona. Und mit seiner Eintracht-Jahreskarte.

Glück pur ist auch seine Frau Guoyan Lu, 2010 haben die beiden geheiratet. Die Kinder Felix (11) und Fiona (9) gehen in Shanghai zur Internationalen Schule.

„Ich spreche leider zu wenig chinesisch“, räumt Bernward Gehle ein. Da ist seine Frau für ihn natürlich auch in dieser Hinsicht ein wichtiges Bindeglied. Und die Zukunft? Vielleicht wird er irgendwann mal wieder eine Position in einem großen Unternehmen suchen. Feste Strukturen, das muss man so sagen, haben auch etwas für sich.

Glück in Shanghai: Bernward Gehle mit Ehefrau Guoyan und den Kindern Fiona und Felix. Foto: Privat

Aber das wird man sehen. Drei Mal im Jahr übrigens geht es heim nach Braunschweig. Zu Freunden, Verwandten, zur Mutter nach Volkmarode. Und übrigens auch wegen der Eintracht-Jahreskarte. Ehrensache! Denn draußen in der Welt ist es richtig spannend, da kann man viel lernen und erreichen. Aber zuhause ist es auch nicht so schlecht.