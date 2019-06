Frauen-Duo stiehlt 88-jähriger Braunschweigerin Schmuck

Braunschweig. Die Hilfsbereitschaft einer 88-Jährigen nutzten Trickdiebinnen am Donnerstag gegen 14.10 Uhr aus.

Die Frau hatte die beiden Unbekannten laut Polizei in ihre Wohnung an der Königsberger Straße gelassen, weil die eine von beiden einen Zettel für Nachbarn im Haus habe schreiben wollen. Beide Frauen lotsten die Seniorin dann in die Küche und lenkten sie ab. Nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, stellte die 88-Jährige fest, dass Schmuck fehlte.

Die eine Frau soll ungefähr 25 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß sein, ein volles Gesicht und dunkelbraune Haare haben. Die andere soll blond sein, habe schlanker gewirkt und sei ähnlich groß wie ihre Komplizin.