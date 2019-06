Unbekannte haben einen Wagen in Stöckheim gestohlen. (Symbolbild)

Braunschweig. Als ein 56-Jähriger am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf der Krögerstraße in Stöckheim wegfahren wollte, war der Wagen weg.

Diebe stehlen in Stöckheim ein Auto

Die Nacht zum Donnerstag nutzten Autodiebe, um zuzuschlagen. Der 56-jährige Mann wollte gegen 6 Uhr seinen grauen Ford Kuga benutzen, den er am Vorabend abgestellt hatte, doch der Wagen wurde gestohlen. Der Nachbar, so die Polizei in ihrer Mitteilung, habe ausgesagt, den Wagen des Mannes gegen 3 Uhr noch auf dem Parkplatz gesehen zu haben. Drei Stunden später stellte der Besitzer dann den Verlust des Wagens fest.