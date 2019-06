Bauarbeiten auf Braunschweiger Timmerlahstraße: Umleitungen

Auch Parkplätze werden zwischen Ohlenhofstraße und Hopfenanger vorübergehend wegfallen, teilt das Energieunternehmen BS Energy mit. Demnach gibt es drei Bauabschnitte: vom 11. bis 21. Juni Ohlenhofstraße bis Kirchstraße, 24. Juni bis 5. Juli Kirchstraße bis Timmerlahstraße 108; 8. bis 26. Juli Timmerlahstraße 112 bis Hopfenanger. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Die Busse der Linien 445, 455 und 465 werden vom 11. bis einschließlich 24. Juni umgeleitet: Vom Donauknoten in der Weststadt fahren sie Richtung Groß Gleidingen bzw. Stiddien auf dem regulären Linienweg bis zur Haltestelle „Georg-Althaus-Straße“ in Timmerlah. Von hier fahren sie Richtung Stiddien und Groß Gleidingen über den Heideweg und Nettlingskamp zur Timmerlahstraße und weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestelle „Heideweg“ wird in den Einmündungsbereich Heidweg verlegt, die Ersatzhaltestelle „Ohlenhofstraße“ befindet sich auf dem Nettlingskamp. Zurück fahren die Busse den normalen Linienweg.