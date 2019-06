Die Kita St. Bernward im Heidberg Braunschweig wird 50

Die Caritas-Kita St. Bernward im Braunschweiger Stadtteil Heidberg feiert 50-jähriges Bestehen. Grund zum Rückblick: Karin Siano – Erzieherin der ersten Stunde – erinnert sich. In der Kita St. Bernward hängen zahlreiche Zeitungsartikel und Gruppenfotos in Schwarz-weiß und in Farbe aus den...