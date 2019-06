Polizei Braunschweig informiert über Sicherheit in Urlaubszeit

Dabei soll es um Tipps und Hinweise gehen, wie man Risiken minimieren und auch durch sein Verhalten im Urlaubsdomizil die eigene Sicherheit erhöhen kann. Zu Beginn der Kampagne „Sicher in den Urlaub“ steht das Polizei-Info-Mobil am Mittwoch, 12. und 19. Juni, auf dem Kohlmarkt. Mitarbeiter des Präventionsteams werden dann jeweils von 11 bis 18 Uhr zu den Themen Einbruchschutz, Taschen- und Trickdiebstahl, digitale Sicherheit zu Hause und im Urlaubsort sowie Verkehrssicherheit beraten. In den nächsten Wochen soll es zudem weitere Aktionen geben, die sich mit dem Thema Sicherheit in der Urlaubszeit auseinandersetzen.

