Braunschweig. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde ein Senior Opfer eines Trickdiebes.

Trickdieb erbeutet Modellbahn-Loks und Bargeld in Braunschweig

Der 83-Jährige hielt sich laut Polizei am Dienstagmittag auf der Terrasse seines Hauses am Franke-und-Heidecke-Weg auf, als plötzlich ein Unbekannter auf dem Grundstück auftauchte und den Rentner nach Schmuck und anderen Wertgegenständen befragte, die er aufkaufen wolle. Der 83-Jährige habe dem etwa 25 bis 28 Jahre alten und zirka

180 Zentimeter großen schlanken Mann mit etwas längeren dunklen Haaren mehrere Modelleisenbahnen und Aquarellbilder gezeigt.

Als der Unbekannte einen kurzen Moment unbeobachtet blieb, nahm er die Modellbahn-Loks und -anhänger sowie Bargeld aus einer Geldbörse und flüchtete in unbekannte Richtung, so die Polizei. Der Wert des Diebesgutes liege im vierstelligen Bereich.

Bereits am Vortag habe ein Unbekannter eine 79-Jährige im Stadtteil Heidberg aufgesucht und sich als Flohmarkthändler ausgegeben. Da die Frau jedoch keinerlei Wertgegenstände in ihrem Haus hatte, habe der Mann das Haus an der Meißenstraße nach einer kurzen Besichtigung ohne Beute zu machen wieder verlassen.