Lehrer rettet Schulklasse vor Busunfall - jetzt wurde er geehrt

Für sein schnelles Reaktionsvermögen und selbstloses Handeln, das seine Schüler im Januar vor einem Busunglück bewahrte, erhielt der Braunschweiger Lehrer Fred Lorenz nun die Auszeichnung „Held der Straße April 2019“ des Automobilclub von Deutschland und eines Reifenherstellers.

Schule war auf den Weg zur Skifreizeit

Wie wir berichteten, war Fred Lorenz Anfang Januar zusammen mit dem 12. und 13. Jahrgang der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode auf den Weg in die Skifreizeit in Ruhrpolding unterwegs gewesen, als ihr Busfahrer nach einem schweren Hustenanfall das Bewusstsein auf der A9 verlor.

Busfahrer wird plötzlich ohnmächtig

„Der Busfahrer lief rot an und kippte dann einfach um. Und alles was danach geschah, sehe ich heute manchmal noch als Flashbacks vor mir“, erzählt Fred Lorenz. Ein Herzinfarkt, wie sich später herausstellte. Bei voller Geschwindigkeit fing der Bus auf der Autobahn nun an zu schlingern und bewegte sich auf die Mittelleitplanke zu. Der 51-jährige Braunschweiger, der auf dem Beifahrersitz saß, wollte schnell handeln, doch er war noch angeschnallt.

Bus steuerte frontal auf Leitplanke zu

In diesem Moment prallte der Bus gegen die Mittelleitplanke und steuerte frontal auf die Leitplanke der Abzweigung zu, „Eine Kollegin löste meinen Gurt und ich ging sofort zum Lenkrad. Da sah ich auch, dass der Tempomat auf 100km/h gestellt war“, schildert der 51-Jährige die dramatischen Sekunden. Im letzen Augenblick konnte Fred Lorenz das Lenkrad herumreißen und einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Lehrer steuert Reisebus

Er steuerte den Bus noch für etwa 500 Meter, dann kam der Busfahrer wieder zu Bewusstsein, der den Bus bis zur nächsten Abfahrt selber fahren konnte.

Hier trafen Polizei und Rettungskräfte kurz daraufhin ein, die bereits von anderen Verkehrsteilnehmern gerufen worden waren.

„Glücklicherweise ging alles gut aus“

Lehrer Lorenz und seine Schüle nahmen sich danach viel Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. „Wenn man die Situation reflektiert, kann man sagen, dass wir sehr viel Glück hatten. Ich wusste in dem Moment nur, dass ich etwas tun muss und glücklicherweise ging alles gut aus“, erzählt Lehrer Fred Lorenz. neb