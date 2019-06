Rollerfahrer beschimpft in Braunschweiger City einen Polizisten

Der Polizist war in Zivil-Bekleidung auf dem Rückweg zur Dienststelle, als ihm gegen 9.25 Uhr in der Fußgängerzone ein Motorroller entgegenkam, so die Polizei. Er habe sich daraufhin als Polizeibeamter zu erkennen gegeben und den Mann aufgefordert, anzuhalten. Daraufhin habe der 66-jährige Fahrer zwar lautstark wüste Beleidigungen ausgestoßen, sei aber weitergefahren. Kurze Zeit darauf sei er an der Schlosspassage kontrolliert worden. Auch dabei habe er sich uneinsichtig gezeigt. Neben dem fälligen Verwarngeld sei eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt worden, heißt es abschließend.

