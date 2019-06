Die einzige Höhenretterin der Braunschweiger Berufsfeuerwehr

Sie ist vor Ort, wenn Menschen in luftigen Höhen oder in dunklen Tiefen in Not sind. Marina Thies ist eine von 15 Feuerwehrfrauen der Braunschweiger Berufsfeuerwehr – bei rund 400 Feuerwehrleuten insgesamt. Und sie ist die einzige Frau in der Gruppe „Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen“. „Wir...