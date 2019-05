Die 64-Jährige wollte sich in einem Geschäft in der Innenstadt bedienen.

Braunschweig. Die 64-Jährige wollte in einem Geschäft mehrere Artikel mitgehen lassen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter stellte sie.

Frau in Braunschweiger Innenstadt bei Diebstahl erwischt

Ein Mitarbeiter eines Geschäfts in der Braunschweiger Innenstadt hat am Dienstag um 12.20 Uhr eine 64-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie diverse Modeschmuck- und Elektronik-Artikel aus den Verpackungen genommen und in ihre Jackentasche gesteckt hat. Dies teilte die Polizei mit.

Als die Frau die Geschäftsräume verlassen wollte, sprach sie der Zeuge demzufolge an. Noch auf dem Weg ins Büro ließ sie eine Flasche Shampoo aus ihrem Ärmel fallen – dies bemerkte der Mitarbeiter jedoch.

Diebesgut im Wert von über 150 Euro

Schließlich stellte sich laut Mitteilung heraus, dass die Frau noch weiteres Diebesgut aus demselben Geschäft in ihrem Rucksack hatte. Der Warenwert betrag demnach über 150 Euro.

Die Polizei stellte nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen die 64-Jährige.