Teile der Gifhorner Straße in Braunschweig ab 3. Juni gesperrt

Zwischen Montag, 3., und Mittwoch, 19. Juni, führt der Braunschweiger Energieversorger BS Netz in der Gifhorner Straße Arbeiten für die Fernwärmeversorgung durch. Für die Dauer der Maßnahme, im Abschnitt zwischen Schmalbachstraße und Am Schwarzen Berge, steht in Fahrtrichtung stadteinwärts nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Das schreibt das Unternehmen BS Energy in einer Mitteilung. Der Straßenverkehr werde demnach einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Rad- und Fußweg werden örtlich verschwenkt.