Unbekannte stehlen Roller und zünden ihn anschließend an

Offenbar um Spuren zu verwischen, haben Unbekannte ein Motorroller am frühen Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr in Brand gesteckt. Ein Trio junger Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren meldeten einen brennenden Roller am Karl-Hintze-Weg in Höhe des Pepperstiegs. Die eingesetzte Funkstreife stellte laut Polizei fest, dass der Roller zuvor mit einer dort befindlichen Holzbank kollidiert sein musste. Danach wurde das Gefährt beiseitegeschoben und in Brand gesteckt. Eine Nachfrage bei der 56-jährigen Halterin des Rollers ergab, dass dieser in den Nachtstunden von unbekannten Tätern entwendet worden war. Nach dem Unfall setzten die Täter das Kraftrad in Brand, vermutlich um Diebstahlsspuren zu verwischen.