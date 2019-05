Unbekannte beschädigen drei Fahrzeuge in Braunschweig

Braunschweig. Die Wagen standen am Weinbergweg. Gegen 19 Uhr fiel der Schaden am Samstag auf. Der Schaden liegt bei 2000 Euro.

Der Besuch ihres Gartens hat für drei Kleingarteninhaber am Samstagabend mit einer ärgerlichen Überraschung geendet. Ein 57-jähriger Mann meldete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr bei der Polizei, weil er Beschädigungen an dem Wagen seiner Frau bemerkt hatte. Die Polizeibeamten stellten laut Bericht vor Ort die geparkten Wagen am Weinbergweg fest. Der beschriebene Wagen wies tiefe Kratzer unter anderem auf der Motorhaube auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten zwei weitere beschädigte Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe. Auch hier wurde der Lack von unbekannten Tätern mit einem Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.