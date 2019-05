Braunschweiger Polizei stellt drei Fahrraddiebe

Braunschweig. Die Männer waren in der Nacht zu Montag auf dem Hinterhof eines Hauses an der Wilhelm-Raabe-Straße tätig.

Dank der Aufmerksamkeit der Nachbarn sind drei Fahrraddiebe am frühen Montagmorgen festgenommen worden. Ein 42-jähriger Mann hatte zunächst verdächtige Personen auf dem Hinterhof eines Hauses an der Wilhelm-Raabe-Straße beobachtet. Kurze Zeit später sah er ein Fahrzeug den Bereich zügig verlassen, schreibt die Polizei. Der verdächtige Wagen wurde schließlich an der Autobahn 39 bei Wolfsburg-Mörse kontrolliert. In dem Wagen wurde ein Mountainbike aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieses kurz zuvor von dem besagten Hinterhof entwendet worden war. Die drei Insassen des kontrollierten Pkw im Alter zwischen 30 und 48 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sie müssen nun mit einem Verfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls rechnen.