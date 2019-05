Shisha-Bar in Braunschweig muss vorläufig schließen

Im Fokus stand dabei die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen – insbesondere im Blick auf Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Atemluft. Das Ergebnis laut Pressemitteilung der Stadt und der Polizei: Lediglich in einem Betrieb wurde zunächst ein zu hoher CO-Wert festgestellt. Ursache war, dass die vorhandene Lüftungsanlage nicht eingeschaltet war.

„Offenbar haben die früheren Kontrollen dieser Art mit entsprechenden Maßnahmen und Sanktionen Wirkung gezeigt und zu einem Umdenken und einer Verhaltensänderung bei den meisten Betreibern geführt. So wurden inzwischen Lüftungsanlagen eingebaut oder ertüchtigt“, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Vorbereitungsbereichen befänden sich inzwischen in mehreren Betrieben Vorrichtungen oder Geräte, die eine Bevorratung glühender Kohle ermöglichen, ohne die Raumluft mit Kohlenstoffmonoxid zu belasten.

Bei ähnlichen Kontrollen vor über einem Jahr waren „erheblich mehr gravierende Mängel verzeichnet worden“. Im vergangenen Dezember hatte sich die Situation laut Stadtverwaltung bereits verbessert. Die Betriebe seien auch gezielt hinsichtlich der Bestimmungen des Niedersächsischen Nichtraucherschutzgesetzes überprüft worden. Dabei sei keine gesetzeswidrige Verwendung von Tabakprodukten in Shishas in den Bereichen festgestellt werden, in denen das Verbot des Nichtraucherschutzgesetzes zu beachten sei. Allerdings wurden in einem Betrieb drei Personen festgestellt, die im Bereich der Küche Zigaretten rauchten.

„In einer anderen Shisha-Bar war die Tür zwischen Nichtraucher- und Raucherbereich dauerhaft geöffnet. In diesem letztgenannten Betrieb wurde für einen Teil der Räume die weitere Nutzung untersagt, da für diese keine Baugenehmigung vorliegt und zudem aufgrund eines fehlenden zweiten Rettungsweges eine Nutzung auch nicht möglich ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei einer Nachkontrolle der Polizei sei der gesperrte Teil erneut von Gästen benutzt worden. Da sich der Betreiber weiter uneinsichtig gezeigt habe, sei der Betrieb der gesamten Lokalität vorläufig untersagt worden.

Weitere Nachkontrollen werden erfolgen.