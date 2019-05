Vier Fahrzeuge in Braunschweiger Unfall verwickelt

Verwickelt waren in den Unfall vier Fahrzeuge. Ein 28-Jähriger wollte demnach mit seinem Wagen von der Daimlerstraße in die Ottostraße abbiegen. Im Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht wurden in der Folge noch zwei weitere PKW in Mitleidenschaft gezogen. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen sowie zwei weitere geparkte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 30.000 Euro.

