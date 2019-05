Landeskirche: Bauprojekt an der Petrikirche wird nicht realisiert

Die Landeskirche Braunschweig wird das in Aussicht genommene Bauprojekt an der St. Petri-Kirche in Braunschweig derzeit nicht realisieren. Das hat das Kollegium des Landeskirchenamtes in Wolfenbüttel entschieden, wie Pressesprecher Michael Strauß am Dienstag mitteilt. Aufgrund konkreter Berechnungen und Beratungen sei die Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht ausreichend gewährleistet.

Die Landeskirche hatte im Juni 2018 einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, um Vorschläge für die Bebauung der Freifläche an der St.-Petri-Kirche (Lange Straße, Gördelingerstraße) zu erhalten. Den ersten Preis hatte im November vergangenen Jahres das Braunschweiger Architekturbüro Rüdiger gewonnen.