Neues Angebot in der Wasserwelt: VR-Schnorcheln.

Braunschweig. Das Freizeitbad Wasserwelt nimmt am Samstag, 25. Mai, seinen gewohnten Betrieb auf. Doch eins ist anders: Die Wasserwelt wird digitaler.

Virtuelles Schnorcheln in der Braunschweiger Wasserwelt

Ein neues außergewöhnliches Angebot verspricht, die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Bad biete seinen Gästen ab sofort Virtual-Reality-Schnorcheln – kurz VR-Schnorcheln. Dafür gebe es wasserdichte Masken samt Display, auf denen 360°-Anwendungen abgespielt werden.

Der Gast treibe bäuchlings wie beim Schnorcheln auf dem Wasser, den Blick nach unten gerichtet. Bewege der Nutzer seinen Kopf, erkenne dies die Maske und die virtuelle Blickrichtung folge der entsprechenden Kopfbewegung. Zusammen mit dem hochauflösenden Display und dem eingespielten Unterwasserklang entstehe so ein atemberaubendes Erlebnis, heißt es weiter.

Das Bad startet zunächst mit zwei verschiedenen Programmen: Ozean und Weltall. Damit gehe es entweder auf eine Reise durch Korallenriffe und Schiffswracks oder im Weltall schwebend durch die Schwerelosigkeit mit Blick auf verschiedene Planeten und sich wie Astronauten durch eine Raumstation bewegend. Weitere virtuelle Erlebnisse seien geplant. Die abgespielten Programme dauern nach Angaben der Stadtbad GmbH jeweils knapp 5 Minuten. Kosten: zusätzlich zum Eintritt 4 Euro.

Die Schnorchler seien im Aktiv-Becken mit einem Gurt gesichert. Zunächst gibt es das VR-Schnorcheln für jedermann am Samstag, 25. Mai, 12 bis 15 Uhr, Samstag,

8. Juni, 13 bis 15 Uhr, sowie Samstag, 13. Juli, 12 bis 13 Uhr. Darüber hinaus gibt es am 8. Juni, ab 12 Uhr einen Crash-Kursus. Buchbar ist der Kursus ab Ende Mai unter www.stadtbad-bs.de/kurse. Das Freizeitbad, so heißt es abschließend, sei niedersachsenweit erst das zweite Bad, das ein solches Angebot einführe.