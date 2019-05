Bushaltestellen-Umbau in Calberlah: Weiter geht’s ab 2021

Antonio Petrella (von links) vom Planungsbüro Kepler, Horst-Dieter Hellwig (1. stellvertretender Bürgermeister), Thomas Goltermann (Bürgermeister) sowie Phillip Passeyer (2. stellvertretender Bürgermeister) stehen an einer barrierefrei umgebauten Bushaltestelle am Teich in Wettmershagen.