Gasleitungsarbeiten: Hier wird es ab Montag eng in Braunschweig

Der Braunschweiger Energieversorger BS Energy führt zwischen Montag, 20., und Freitag, 24. Mai, Arbeiten für die Gasversorgung durch. An der Altmarkstraße gegenüber der Einmündung Am Berge steht deshalb in diesem Zeitraum nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Der Straßenverkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Einschränkungen auch auf der Berliner Straße

Ab dem 20. Mai kommt es auch auf der Berliner Straße zu Beeinträchtigungen infolge von Baumaßnahmen. In Fahrtrichtung stadtauswärts finden kurz vor dem Abzweig zum Messeweg Arbeiten an einer Gasversorgungsleitung statt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juni. Während dieser Zeit ist der rechte Fahrstreifen in dem Bereich gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.