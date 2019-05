Abstiegskrimi in Braunschweig: Die Polizei ist am Ball

Wenn am Samstag gegen 15.15 Uhr der Abstiegskrimi Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus in der 3. Fußball-Bundesliga abgepfiffen wird, steht fest, ob sich Eintracht gerettet hat – oder aber in die 4. Liga absteigen muss, in die fußballerische Bedeutungslosigkeit. Und dementsprechend groß...