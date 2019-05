Brandserie in Braunschweiger Innenstadt – 20.000 Euro Schaden

Drei Fälle von Brandstiftung gab es in der Nacht zu Dienstag in der Braunschweiger Innenstadt, berichtet die Polizei. Dieser Roller in der Echternstraße erlitt unter anderem einen Totalschaden.

Braunschweig. In der Nacht zu Dienstag gab es in der Braunschweiger Innenstadt drei Fälle von Brandstiftung. Zwei PKW und ein Roller erlitten Totalschaden.

In der Nacht zu Dienstag kam es im Braunschweiger Innenstadtbereich zwischen viertel vor elf bis kurz vor halb eins zu drei Fällen von Brandstiftung. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf insgesamt knapp 20.000 Euro.

Unbekannte zündeten Autos an

In der Schlossstraße zündeten Unbekannte mit Hilfe von Prospekten das Hinterrad eines Wohnmobils an. Dieser Brand konnte aber schnell durch Polizeikräfte gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden am Fahrzeug entstand. Anders in der Echternstraße: Hier wurde eine Roller angezündet, der an einer Hauswand stand. Der Roller erlitt Totalschaden – auch die Hauswand sowie ein Fenster wurden von den Flammen beschädigt.

Dreimal Totalschaden

In der Turnierstraße erlitten in der Nähe der Staatsanwaltschaft zwei geparkte Autos zudem ebenfalls Totalschaden. Ein Auto wurde angezündet. Der vordere Teil des Wagens fing Feuer und griff auf das davor geparkte Auto über. Auch die Fenster der Staatsanwaltschaft wurden durch den Brand beschädigt.

In allen drei Fällen wurde Papier als Zündstoff verwendet. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die oder den Täter.