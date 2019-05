Braunschweig. Weil sie auffällig unsicher fuhr, kontrollierte eine Polizeistreife am Samstag gegen 10.40 Uhr Am Forst eine 65-jährige Autofahrerin.

Frau fährt mit 4,2 Promille im Blut noch Auto in Braunschweig

Eine Polizeistreife wurde am Samstagvormittag in der Straße Am Forst auf eine Fahrerin aufmerksam, weil sie auffällig unsicher fuhr. Gegen 10.40 Uhr entschieden sich die Beamten dazu, die 65-jährige Frau zu kontrollieren.

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Ein freiwilliger Atemalkoholtest, so die Polizei am Montag, ergab einen Wert von mehr als 4,2 Promille. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der 65-Jährigen wurde beschlagnahmt, teilt die Polizei mit.