Nachdem die Polizei den Mann fixiert hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Braunschweig. Ein 39-jähriger Betrunkener hat am Freitag gegen 9.55 Uhr auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz zwei Sanitäter angegriffen, die ihm helfen wollten.

Betrunkener attackiert in Braunschweig Sanitäter

Das teilt die Polizei am Montag mit. Die beiden 30 und 36 Jahre alten Sanitäter hatten den Mann versorgt, weil er plötzlich auf dem Boden gelegen und gekrampft habe. Als sie ihn im Rettungswagen versorgten, so die Polizei, schlug dieser um sich und traf beide Helfer. Eine hinzugerufene Polizeistreife fixierte den 39-Jährigen schließlich auf der Liege, so dass er zum Krankenhaus transportiert werden konnte. Er müsse mit einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs rechnen.