Katholische Frauen in Braunschweig treten in den Kirchenstreik

In katholischen Gemeinden in ganz Deutschland starten ab heute viele Frauen einen einwöchigen Kirchenstreik. Die Aktion trägt den Namen Maria 2.0. Sie wurde von Katholikinnen in Münster ins Leben gerufen. Auslöser sind die Missbrauchsfälle: Die Frauen sind überzeugt, dass die Struktur, die Missbrauch begünstigt und vertuscht, auch die ist, die Frauen von Amt und Weihe und damit von grundsätzlichen Entscheidungen und...