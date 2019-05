Braunschweig: Arbeitskreise organisieren „Fridays for Future“

Rund 200 Schüler und Studenten der „Fridays for Future“-Bewegung haben wieder am Freitag in Braunschweig für ein besseres Klima demonstriert. „Dieses Mal haben wir nicht ganz so viele mobilisieren können. Es war einfach zu wenig Zeit. Am 24. Mai wird es aber umso größer“, kündigt Mitorganisator...