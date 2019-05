Gedenkfahrt für getötete Radfahrer

Ein sogenanntes Geisterrad steht bei Timmerlah. Es erinnert an einen Radfahrer, der von einem Auto erfasst wurde und starb.

Braunschweig. Mittwoch findet Braunschweigs erster „Ride of Silence“ statt. Die Fahrt geht zu Orten von tödlichen Unfällen.

Die Initiative Fahrradstadt Braunschweig ruft zu einer Gedenkfahrt für Radfahrer auf, die im Stadtgebiet tödlich verunglückt sind. Am Mittwoch, 15. Mai, wird es von der Weststadt aus zu den drei Unglücksorten gehen, wo Radfahrer in den vergangenen Monaten in Braunschweig starben.

Ausgangspunkt dieses sogenannten „Ride of Silence“ war ein tödlicher Unfall im Jahr 2003 in den USA. Ein Fahrradfahrer starb, nachdem er vom Spiegel eines Schulbusses erfasst wurde. Mittlerweile wird von Fahrradverbänden weltweit zu Gedenkfahrten für verunglückte Radfahrer am dritten Mittwoch im Mai aufgerufen.

Zum Anlass für die Braunschweiger Gedenkfahrt sagt Volker Schmidt: „Radfahren ist auch in Braunschweig tatsächlich immer noch gefährlich, und das muss sich schnellstens ändern. Individuelles Fehlverhalten, das zu Unfällen führt, zeigt vor allem, dass die Verkehrsteilnehmer in dieser Situation überfordert sind. Eine klarere Gestaltung des Verkehrsraums wäre deshalb ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Unfällen.“

Die Initiative hat mittlerweile damit begonnen, an den Unglücksorten sogenannte Geisterräder aufzustellen. Am Mittwoch wird es um 18 Uhr von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3, Weserstraße, zum Geisterrad bei Timmerlah gehen und anschließend zu den Unfallorten am Europaplatz und der Jasperallee. Die Fahrzeit wird etwa zwei Stunden betragen, die Strecke ist etwa 16 Kilometer lang.

Die Veranstalter erinnern daran, dass es sich um eine Gedenkfahrt handelt und bitten, keine Musikanlagen mitzubringen.

Üblich sei es, aber keine Pflicht, weiße Kleidungsstücke zu tragen.