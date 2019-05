Auto mitsamt Rollator in Braunschweig gestohlen

Braunschweig. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag den Tiguan einer 73-Jährigen gestohlen. In dem Wagen befand sich auch der Rollator der Frau.

Eine böse Überraschung erlebte die 73-Jährige am Donnerstagmorgen. Die Frau hatte ihren grauen Tiguan am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Böcklerstraße abgestellt. Als sie am Morgen aus ihrem Küchenfenster sah, stellte sie fest, dass der Wagen gestohlen worden war – inklusive ihres Rollators. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 15.000 Euro.