Rollerfahrer fährt betrunken durch Braunschweig und stürzt

Braunschweig. Leichte Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer am Mittwochabend bei einem Sturz in Braunschweig zu.

Der 48-Jährige war mit seinem Gefährt auf der Ackerstraße in Richtung Helmstedter Straße unterwegs. Aufgrund einer Bodenwelle konnte er seinen Roller nicht mehr kontrollieren und stürzte. So meldet es die Polizei. Sein Helm, der keinen Kinnriemen hatte, löste sich beim Sturz, so dass der Mann mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß.