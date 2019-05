Betrüger stehlen 90-Jähriger in Braunschweig Familienschmuck

Wie die Polizei meldet, klingelte es am Dienstag gegen 11.45 Uhr an der Tür einer älteren Frau. Sie ging davon aus, es sei entweder der Pflegedienst oder das Mittagessen, das ihr in die Wohnung gebracht wird, und öffnete. Ein junger Mann habe sich als Arbeiter einer nahe gelegenen Baustelle ausgegeben, wo gerade eine Wasserleitung beschädigt worden sei. Er müsse nun in der Wohnung der Dame das Wasser abdrehen.

Die 90-jährige Wohnungsinhaberin wurde aufgefordert, den Duschschlauch gut festzuhalten. Zeitgleich hatte sich ein zweiter Mann Zutritt zur Wohnung verschafft. Da der Frau die Situation seltsam erschien, fragte sie nach einem Ausweis des Handwerkers. „Ihr wurde kurz ein Dokument gezeigt. Kurz darauf seien beide Männer zügig aus ihrer Wohnung gelaufen. Die Seniorin musste nun feststellen, dass ihr Goldschmuck, darunter auch Familienerbstücke, gestohlen wurde“, heißt es im Polizeibericht.

Die Frau beschrieb den ersten Mann als 1,80 Meter groß und schlank mit kurzen, dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak, einer dunklen Hose und trug dunkle Handschuhe. Sie schätze ihn auf etwa Ende 20. Der zweite Mann war kleiner und hatte eine eher gedrungene Statur.