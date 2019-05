Mehrere Ladendiebe in Braunschweiger City gefasst

Samstagabend hatte ein Warenhaus-Mitarbeiter nach Polizeiangaben beobachtet, wie ein 50-Jähriger und ein 42- und 44-jähriges Ehepaar diverse Kleidungsstücke sowie hochwertige Kosmetikartikel in ihren Taschen verstauten.

Als sie das Haus verlassen wollten, ohne die Ware bezahlt zu haben, sprach er sie an. Wie sich herausgestellt habe, hätten sie zuvor noch in einem weiteren Bekleidungsgeschäft und einem Elektromarkt gestohlen. In ihrem PKW seien außerdem CDs, DVDs, Blue-ray-Discs und Schallplatten gefunden worden, die nicht bezahlt worden waren.

Das Diebesgut sei sichergestellt oder Mitarbeitern der Geschäfte direkt übergeben worden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls.

Bei zwei weiteren Ladendiebstählen habe ein 14-Jähriger am Samstag Spielwaren im Wert von mehr als 180 Euro gestohlen. Zum anderen verstaute ein 30-Jähriger Spirituosen für mehr als 200 Euro in seinem Rucksack, so die Polizei. Da er die Ware beim Verlassen des Markts nicht bezahlt habe und über keine feste Meldeanschrift verfügte, beantragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht einen Haftbefehl, um den Beschuldigten bis zur Hauptverhandlung zu inhaftieren.

Die habe nun bereits am Montag stattgefunden. Der Beschuldigte sei dabei vom Amtsgericht zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, teilt die Polizei abschließend mit.