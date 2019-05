Europa-Union Braunschweig: Gut, dass es Europa gibt!

Am 26. Mai findet in Deutschland die Europawahl statt. Alexander Börger (43) ist Stellvertretender Vorsitzender der Europa-Union im Regionalverband Braunschweiger Land, der an diesem Mittwoch, 8. Mai, in Braunschweig die Europa-Stunde gemeinsam mit der Stadt Braunschweig ausrichtet. Dr. Alexander Börger ist bei Volkswagen in Wolfsburg Vorschriftenkoordinator für Elektro- und Hybridfahrzeuge und unterrichtet am Institut für Physikalische Chemie der TU Braunschweig. Der promovierte Chemiker besitzt akademische Abschlüsse in Kulturwissenschaften und Philosophie, spricht sechs europäische Sprachen und ist Vorsitzender des Niederdeutschen Theaters Braunschweig, der Freien Bühne Braunschweig und Landesvorsitzender des Amateurtheaterverbandes Niedersachsen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Die Europa-Union Braunschweig kämpft mit glühenden Gefühlen für Europa. Umso wichtiger ist die Europawahl. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie derzeit den Wahlkampf?

Ich bin da tatsächlich etwas gespalten. Viele Leute dachten ja, der Brexit bringt die Europäische Union komplett zum Auseinanderbrechen. Das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil: Einige populistische Parteien, zum Beispiel in Schweden, haben den Austritt aus der EU jetzt angesichts des Brexit-Chaos sogar aus ihrem Programm genommen.

Nun sprechen Sie selbst als erstes vom Brexit. Ist es denn nicht das eigentliche Problem, dass dies das eigentliche Thema bei dieser Europawahl ist?

Natürlich muss es endlich gelöst werden! Ich glaube jedoch, dass die meisten genervt sind von diesem Thema und dass sie der Meinung sind, dass sich die europäischen Institutionen endlich wieder mit anderen Dingen beschäftigen sollten. Ich bin mir unsicher und sehe durchaus auch eine Gefahr darin, dass wir jetzt durch das anstehende Wahlergebnis ein europäisches Parlament bekommen könnten, das ähnlich schwierig handlungsfähig wird wie das britische Unterhaus. Es droht also die Gefahr, dass es nach den Wahlen zu einer Schwächung der europäischen Institutionen kommen kann.

Warum zur Europawahl gehen?

Weil viele maßgebliche Entscheidungen mittlerweile im europäischen Parlament getroffen oder angestoßen werden. Deshalb brauchen wir eben ein starkes uns handlungsfähiges EU-Parlament mit halbwegs übersichtlichen parteipolitischen Verhältnissen quer durch die europäischen Länder. Wir brauchen ein Parlament, das bei wichtigen Themen – zum Beispiel Handelsstreit mit USA oder China – wirkungsvoll Impulse setzen kann. Wir brauchen ein Parlament, das eine manchmal etwas träge EU-Kommission in Bewegung setzen kann.

Viele Menschen haben aber das Gefühl: Dieses Europa hat mit mir gar nichts zu tun. Eine Fehleinschätzung?

Das merkt doch jeder, wenn er nur ins Portemonnaie greift. Da ist der Euro, das ist Europa. Früher war es lästig, ständig Geld umtauschen zu müssen. Die Wirtschaft litt unter Wechselkursschwankungen. Alles ist einfacher geworden, dazu die Reisefreiheit, keine Visa, keine Grenzkontrollen. Das sind Annehmlichkeiten, die heute selbstverständlich geworden sind. Man muss in Erinnerung rufen, dass das leider überhaupt nicht selbstverständlich ist.

Viele wissen nicht, wie viele Projekte in Kommunen und Regionen von der EU gefördert werden.

Stimmt. Wir haben als Europa-Union deshalb angeregt, dass die Braunschweiger Ratsfraktionen anfragen, wie es diesbezüglich für die Stadt Braunschweig aussieht. Das wurde auch aufgegriffen. Und nehmen Sie mal allein den Landkreis Gifhorn: Der profitiert von mehr als 100 EU-Projekten!

Also haben wir hier eher ein Kommunikationsproblem?

Mit Sicherheit. Irgendwo ist es ja auch selbstverständlich, dass die Kommunalpolitiker, die solche Projekte einwerben, sich das erstmal auf ihre Fahne schreiben. Doch es ist Geld aus Europa. Und unsere Europaparlamentarier, das muss man sagen, haben ja recht große Zuständigkeitsbereiche. Die können leider nicht an jedem Ort darauf hinweisen: Es war zwar die Kommune, die den Antrag gestellt hat, aber es ist Europa, das diese Ressourcen zur Verfügung stellt.

Nennen Sie mal einige Bereiche, die ansonsten gar nicht mehr lebens- und zukunftsfähig wären.

Da haben wir zum einen die Landwirtschaft, dann die Förderung der Regionen. Dazu der Austausch im Bereich der Bildung, bei Schulen und Universitäten. Und natürlich die europäische Geldpolitik, die dafür gesorgt hat, dass wir stabile Währungsverhältnisse mit niedrigen Zinsen über einen mittlerweile sehr langen Zeitraum jetzt zur Verfügung haben.

Warum sind Sie denn als Europa-Union mit solchen Anliegen und Ansichten nicht noch viel präsenter in der Öffentlichkeit?

Das liegt natürlich auch daran, wie ausführlich die Presse und die Medien über unsere Veranstaltungen berichtet. Leider hat auch Ihre Zeitung nicht jedes Jahr über unsere Europa-Stunde berichtet.

Es liegt aber sicherlich nicht nur an der Presse, sondern auch daran, wie man mit Themen die Menschen erreicht.

Klar, und deshalb arbeiten wir mit unterschiedlichen Formaten. Unsere Europa-Stunde mit hochkarätigen Referenten hat sich als Empfang bewährt, die Bevölkerung ist eingeladen, es kommen viele Schüler, es kommt zu Diskussionen.

Wir kriegen wir aber wirklich mehr Power und Emotionen für Europa? Es ist ja zu befürchten, dass die Wahlbeteiligung am 26. Mai uns alle enttäuschen könnte.

Das liegt allerdings in meinen Augen auch daran, dass die großen Parteien in Deutschland jetzt im Europawahlkampf nicht besonders mobilisieren. Ich verstehe das nicht. Vielleicht liegt es tatsächlich ja daran, dass das Thema Brexit im Moment so vieles überlagert und auch nicht dazu taugt, parteipolitische Unterschiede besonders deutlich werden zu lassen.

Die Demonstrationen „Fridays for Future“ für das Klima sind da, mit Verlaub, erfolgreicher in der Mobilisierung. Das ist „Pulse for Europe“ nicht in diesem Maße gelungen.

Zunächst, nur der Ordnung halber: Die Europa-Union hat sich bei „Pulse for Europe“ zwar beteiligt, es ist jedoch eine separate Organisation. Das wollen wir nicht vereinnahmen, arbeiten aber gut zusammen. Außerdem hat „Pulse for Europe“ in der Öffentlichkeit viel bewegt.

Brauchen wir nicht noch viel mehr Pro-Europa-Demonstrationen?

Gewiss, es sind viele Stränge notwendig, für Europa unterwegs zu sein. Allerdings sollte man sich da auch nicht verzetteln.

Sie sind gleich in mehreren Ehrenämtern einer der Protagonisten des Niederdeutschen und des heimatlichen Brauchtums im Braunschweigischen und in Niedersachsen. Ist dieses Engagement nicht ein Widerspruch zur Globalisierung à la EU?

Gerade nicht! Die EU fördert das ja besonders in der Regional-Charta für Regional- und Minderheitensprachen, die auch die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat. Allerdings muss ich hier sagen: Gerade in der Region Braunschweig bin ich mit der derzeitigen Förderung für das Niederdeutsche unzufrieden. In einem Bericht der EU-Kommission ist kürzlich festgestellt worden, dass Deutschland hier noch etliche Hausaufgaben zu erledigen hat. Das ist ein wichtiger Impuls! Denn Europa ist ja gerade Vielfalt und die Bewahrung von Eigenheiten.

Was ist für Sie persönlich also jetzt das Wichtigste?

Entscheidend ist, dass ein handlungsfähiges Europa-Parlament zustande kommt. Es muss dort starke Impulse setzen können, wo die EU-Kommission nicht aus den Puschen kommt. Hier ist eine wirksame parlamentarische Kontrolle der Exekutive existenziell. Deshalb: Wählen gehen – und europafreundliche Parteien wählen! Es wäre gut, wenn wirklich alle zur Wahl gingen, die mit Europa Positives verbinden.

