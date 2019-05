Braunschweig. Das Opfer einer Prügelei sucht die Polizei in Braunschweig. Nachdem Zeugen die Beamten gerufen hatten, trafen diese nur noch den Täter an.

Am Dienstag verständigten Passanten gegen 18.45 Uhr die Polizei, weil ein alkoholisierter Mann mit zwei weiteren Personen vor einer Buchhandlung in der Straße Sack/Schild in Streit geraten war. Hierbei habe der alkoholisierte und verwirrt erscheinende Mann einem zweiten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei traf zwar noch den Täter an, aber nicht mehr das Opfer mit seiner weiblichen Begleitung. Hinweise unter

(0531) 476-3115

.