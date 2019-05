Bus rammt Auto – Polizei Braunschweig sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise für einen Unfall am Altstadtmarkt.

Braunschweig. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am vergangenen Montag auf dem Altstadtmarkt.

Gegen 11.14 Uhr bog laut Polizeibericht ein Bus der Linie 413 auf dem Altstadtmarkt nach rechts in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz ab. Dabei berührte er den Wagen einer 51-jährigen Frau, die auf dem Seitenstreifen gehalten hatte, um ihre Tochter aussteigen zu lassen.

Hierdurch wurde der schwarze Geländewagen an der Beifahrertür, am Außenspiegel und am vorderen Radkasten beschädigt.

Der 52-jährige Busfahrer gab in einer ersten Befragung an, dass er keinen Zusammenstoß bemerkt hatte und deswegen weitergefahren war. Daher bittet der Unfalldienst nun Zeugen, insbesondere die Fahrgäste des Busses, die etwas zu dem Geschehen am Montagvormittag sagen können, sich unter

(0531) 476-3935

zu melden.