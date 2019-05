Braunschweig. Mit einem Alkoholwert von zwei Promille ist eine 45-jährige Frau am Mittwoch im Auto unterwegs gewesen. Im Wagen saß auch ihr zehnjähriger Sohn.

Frau fährt in Braunschweig betrunken mit Kind im Auto

Polizisten stoppten den Wagen der Frau gegen 13 Uhr am Pappelberg. Die Fahrerin gab an, von einem Bekannten zu kommen und nach Hause zu wollen. Als die Polizisten Atemalkoholgeruch bei ihr wahrnahmen, räumte die Frau ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Es seien aber „nur zwei Bier“ gewesen.

Ein Atemalkoholtest ergab jedoch, so heißt es im Polizeibericht, einen Wert von über zwei Promille, so dass ihr in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden musste. Den Führerschein der 45-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Die Polizei leitete zudem gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.