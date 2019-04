Einbrecher haben in der Kita Hondelage ein Sparschwein zerschlagen.

Braunschweig. Eine Kindertagesstätte in Hondelage war am Wochenende das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern.

Einbrecher zerschlagen in Hondelage Kita-Sparschwein

Sie hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. In den Aufenthalts- und Büroräumen sowie im Keller öffneten und durchsuchten sie Schränke und Regale. Ein Schrank wurde aufgebrochen. Darin befand sich laut Polizeibericht eine Geldkassette mit etwa 60 Euro Bargeld. Zudem zerschlugen die Täter ein Sparschwein und ließen die Scherben zurück in der Einrichtung. Hinweise auf den oder die Täter liegen nach Polizeiangaben bisher nicht vor.