Rollerfahrerin stürzt auf Altstadtring – was ist passiert?

Nach einem Unfall am Montag, 9.47 Uhr, sucht die Polizei zwecks Klärung die Fahrerin eines weißen Nissan Qashqai. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf dem Altstadtring und wollte nach links in den Madamenweg stadteinwärts abbiegen. Hier musste sie eine Radfahrerin durchlassen, die bei Grünlicht den Madamenweg überquerte. Eine 22-jährige Rollerfahrerin, die im rechten Geradeausfahrstreifen des Altstadtrings fuhr, sah den Wagen in ihrer Fahrspur stehen und bremste. Dadurch kam sie zu Fall. Nachdem die Gestürzte der Autofahrerin in der ersten Aufregung bestätigt hatte, dass alles in Ordnung sei, setzte diese die Fahrt mit ihrem Wagen fort. Die Rollerfahrerin verletzte sich bei dem Sturz jedoch leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Auch der Roller der Frau wurde beschädigt. Der Verkehrsunfalldienst bittet daher die Fahrerin des weißen Nissan Qashqai zur Klärung des genauen Herganges, sich unter

(0531)

476-3935 zu melden.