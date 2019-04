Pärchen unter Drogen und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Die Polizei hat am Samstag in Braunschweig einen 28-Jährigen und seine Begleiterin bei einer Verkehrskontrolle aus dem Verkehr gezogen.

Ein Autofahrer und seine Begleiterin wurden am Samstagabend wegen einer Vorfahrtsmissachtung kontrolliert – nun laufen gegen beide Strafverfahren. Einer Polizeistreife war ein silberner BMW am Altstadtring aufgefallen, der in den Madamenweg abbog und dabei die Vorfahrt missachtete. Obwohl die Polizisten dem Wagen bereits auf dem Madamenweg Haltezeichen gaben, hielt er erst auf der Maienstraße. Zuvor fuhr er sehr langsam Schlangenlinien. Bei der Kontrolle gab der 28-jährige Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, falsche Personalien an. Dann wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Sowohl bei dem 28-Jährigen als auch bei der 23-jährigen Begleiterin, die zu Beginn der Kontrolle auf dem Fahrersitz gesessen hatte, wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Beiden wurden Blutproben entnommen. Bei einer Befragung gab die Frau zu, dass sie kurz vor der Kontrolle mit dem Mann die Plätze getauscht hatte und er zuvor gefahren war. Beiden blühen nun Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Wagen war in seiner Bauart derart verändert, dass er sichergestellt wurde. Ob das Auto im Straßenverkehr benutzt werden darf soll eine Überprüfung zeigen.