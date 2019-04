35-Jähriger kracht mit Auto gegen Ampelmast

Wegen eines Unfalls in der Weststadt in Braunschweig wurde die Polizei am Sonntag alarmiert.

Braunschweig. Ein 35-Jähriger ist am Sonntag in Braunschweig gegen einen Ampelmasten gefahren. Er verletzte sich und richtete beträchtlichen Schaden an.

Einen Schaden von mehr als 13.000 Euro hat ein offenbar betrunkener Autofahrer am Sonntagmittag in der Elbestraße angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 35-Jährige auf der Elbestraße in Richtung Weserstraße. Kurz vor der Verschwenkung zur Überfahrung der Straßenbahnschienen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Ampelmasten. Der Unfallfahrer wollte zu Fuß flüchten, wurde jedoch von einer Polizeistreife nach kurzer Verfolgung gestellt. Da sich der 35-Jährige bei dem Unfall verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten stellten bei dem Flüchtenden Alkoholgeruch fest. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.