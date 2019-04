Einbrecher knacken Möbeltresor in Volkmarode

Einbrecher sind zwischen Donnerstag und Freitag in ein Haus in Volkmarode eingestiegen. Ein älteres Ehepaar aus der Straße Am Hirtenberg war vor einigen Tagen in den Urlaub aufgebrochen. Eine Nachbarin bemerkte am Freitagmorgen offenstehende Schränke in dem Einfamilienhaus und verständigte die 45-jährige Tochter des Paares. Die rief nach ihrem Eintreffen sofort die Kriminalpolizei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter waren durch ein Fenster in das Haus eingedrungen, durchsuchten es, brachen einen Möbeltresor auf und stahlen Schmuck. Was genau, könne erst nach Rückkehr der Bewohner festgestellt werden.

