Auf Braunschweigs Pfanzenmärkten: Alle wollen Tomaten!

So scheinen es zumindest all die zu denken, die am Wochenende auf den Pflanzenmärkten der Stadt unterwegs waren. Im Südwesten gab es mit dem Tauschmarkt auf dem Frankfurter Platz und der Börse in der Gartenstadt gleich zwei – auf denen ein Gemüse hoch im Kurs stand. „Viele hatten Tomaten mit, aber...