Stadt Braunschweig ehrt verdiente Arbeitnehmer

Wie immer wurde am Ende gegessen und getrunken. Festlich gedeckte Tische. Jede Fotografie würde die heitere Note dieses Ereignisses offenbaren.

Welch ein Kontrast zu der gedanklich nicht eben leichten Kost, die der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke vorher in seinem Referat verabreichte. Sorgen können stumm machen, aber das war noch nie die Haltung von Luckes, den politisch Interessierte von Diskussionssendungen im Fernsehen kennen. Ein linksliberaler Schnellredner, Redakteur der renommierten „Blätter für deutsche und internationale Politik“, deren jüngste Ausgabe einen Aufsatz von Luckes über „Fridays for Future“ enthält: Titel: „Greta gegen AKK: Die Republik in Bewegung“.

Hier in der Dornse schlug von Lucke einen anderen großen Bogen. Sein Thema: „Demokratie in Gefahr: Die Herausforderung des Rechtspopulismus“. Er steht übrigens unbedingt in der Tradition des freien Wortes. Einer seiner Ur-Ur-Ur-Großväter traf sich vor mehr als 200 Jahren persönlich mit Gotthold Ephraim Lessing.

„Demokratie kann daran scheitern, dass Bürgerinnen und Bürger zu gleichgültig werden“, ein zentraler Satz in der Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Ulrich Markurth. Ein Satz, den von Lucke mehrfach aufnahm. „Hoch nervös“ erwartet er das Ergebnis der Europawahl vom 23. bis 26. Mai. Sie werde unglaublich schwierige Verhältnisse schaffen. Denn Populisten propagierten den Rückzug ins Nationalstaatliche. Einer ihrer Wortführer ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, „dem es nicht darum geht, die EU schnellstmöglich zu verlassen, sondern sie sturmreif zu schießen und zu übernehmen“ (von Lucke).

Orbán hat Anhänger seines Modells von der illiberalen Demokratie in Polen, Italien und anderswo. In dessen Vorstellung eines einheitlichen Volkswillens sei, so von Lucke, die Vorstellung aufgehoben, dass die Opposition wieder die Macht übernimmt. Als in Berlin die Mauer fiel, hat sich von Lucke nicht vorstellen können, dass 30 Jahre später unsere scheinbar gefestigte Demokratie so unter Druck geraten würde. Aber dann habe ein fatales Wechselspiel von Terror und Gegenterror begonnen, habe die Finanzkrise unsere soziale Marktwirtschaft in kaum vorstellbarer Weise unter Stress gesetzt.

Schließlich habe die Aufnahme der Flüchtlinge 2015 Orbán Gelegenheit gegeben, sein ethnisch homogenes Demokratiemodell gegen das liberale, an Menschenrechten und am Schutz der sozial Schwachen orientierte Modell in Stellung zu bringen. Dieses Freund-Feind-Verhältnis habe (siehe AFD in Deutschland) sich in besorgniserregender Weise in allen Mitgliedsstaaten selbst etabliert.

Von Lucke: „Wir erleben in Europa eine Erosion der gestandenen Mitte von den Rändern her. Und das ist vielleicht die größte Gefahr.“ Und weiter: „Ich glaube, dass die Demokratie zuallererst von der Sicherheit des Rechtsstaats abhängt, davon, dass das Recht auch durchgesetzt wird.“

Von Lucke ist in diesem Zusammenhang unbedingt dafür, die Autorität der Institutionen (Parlament, Gerichte, Exekutive) zu stärken. „Wenn wir das nicht schaffen, dann wird der Ruf nach einem autoritären Führer immer lauter werden.“