Braunschweiger Jurist in Thailand untergetaucht

Die Geschäftsidee war gut genug, um preisgekrönt zu werden. Allein die Umsetzung misslang – und brachte den Gründer bald in finanzielle Bedrängnis. Am fünften Prozesstag vor der Wirtschaftsstrafkammer des Braunschweiger Landgerichts räumte der frühere Rechtsanwalt und Geschäftsführer eines Dienstleisters zur Abwicklung von Unfallschäden mit Haftpflichtversicherungen ein, Versicherungsleistungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro veruntreut zu haben. Zu den Geschädigten gehören Autohäuser, die den heute 46-Jährigen im Namen ihrer Kunden mit dem Schadensmanagement beauftragt hatten.

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte der Fall, weil der Jurist und Unternehmer dreieinhalb Jahre in Asien untergetaucht war, bevor die deutsche Justiz den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Familienvater im Dezember 2018 in Thailand dingfest machte. Im Prozess äußert er sich rückblickend erleichtert über die Festnahme. „Ich wollte mich in Deutschland dem Strafverfahren stellen.“ Wegen schwerer Untreue muss der 46-Jährige nun mit einer Haftstrafe von rund drei Jahren rechnen. Darauf verständigten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht jetzt im Fall eines glaubhaften Geständnisses des Angeklagten.

Noch zu klären wird sein, ob auf die Strafe auch die 26 Tage in thailändischer Abschiebehaft anzurechnen sind. Wie der Braunschweiger schildert, war er mit 120 anderen Gefangenen unterschiedlicher Nationalitäten in einem Raum mit zwei Toiletten, einer Wasserstelle und ohne Betten eingepfercht. Doch hätten die Häftlinge Liegematten kaufen können. Mehrmals am Tag sei es unter Inhaftierten zu Schlägereien gekommen. Krankheiten seien nicht behandelt worden, spricht der Angeklagte von Toten, die an Drogen oder Infektionen gestorben seien.

Nach zehn Tagen sei er in eine kleinere Zelle mit etwa 20 Häftlingen verlegt worden. „Dort gab es wenigstens nicht so viel Gewalt.“

Seit Mitte Januar sitzt der Jurist in deutscher Untersuchungshaft. Die Vorwürfe in der Anklageschrift seien gerechtfertigt, gesteht er ein. Er übernehme uneingeschränkt die Verantwortung. Spätestens 2013 war dem Rechtsanwalt nach eigenem Bekunden klar geworden, dass sein Geschäftsmodell nicht aufging. Seine Firma bot Autohäusern, die Unfallwagen reparierten, die Schadensabwicklung mithilfe einer eigens entwickelten Software an. In rechtlichen Streitfällen, so die Idee, übernahm alles weitere seine Anwaltskanzlei.

Trotz schnellen Wachstums gerieten Firma und Kanzlei indes in eine wirtschaftliche Schieflage, die sich spätestens 2013 zugespitzt haben soll. Mit Führungskräften seines Unternehmens habe er beraten, wie die Liquidität wieder hergestellt werden könnte. Der Angeklagte sprach mit Banken über Kredite, überlegte, ein Partnerunternehmen zu beteiligen. Derweil hielten Mitarbeiter die auf die Versicherungsgelder wartenden Geschäftspartner offenbar mit gefälschten Mails und Ausreden hin. „Das war mit bekannt, und ich habe es geduldet.“

Einen Überblick über seine Buchhaltung schien der Angeklagte nicht zu haben. „Die Gelder kamen rein und gingen raus.“

Als er schließlich wegen eines Burn-outs ausfiel, war er seinen Auftraggebern mehrere hunderttausend Euro schuldig.

Nach Indien sei er im Februar 2015 aber nicht geflogen, um zu fliehen. Wegen seiner Erkrankung berufsunfähig, habe er sich in einer dortigen Klinik durch eine ayurvedische Therapie Gesundung erhofft. „In Deutschland kam ich nicht mehr weiter.“ In dieser Zeit sei seine Ehe zusammengebrochen. „Das riss mir den Boden unter den Füßen weg. Deshalb bin ich schlicht und ergreifend dort geblieben.“

„Und wovon haben Sie gelebt“, fragt der Staatsanwalt. „Von meiner Berufsunfähigkeitsrente.“ Sein Vater habe das Geld an ihn weitergeleitet. Dass gegen ihn eine Anklage und ein internationaler Haftbefehl existierten, will er erst ein oder zwei Jahre später erfahren haben. Ihm sei es schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen. „Deshalb war ich eigentlich dankbar, als ich 2018 Probleme mit dem Visum bekam.“ Die bekam er, als den thailändischen Behörden der Haftbefehl aus Deutschland vorlag. Auf Betreiben der Braunschweiger Staatsanwaltschaft wurde er von der thailändischen Polizei nach 26 Tagen Haft nach Deutschland begleitet.

Neben einer Freiheitsstrafe wird wohl auch ein Schuldenberg auf ihn zukommen. Die Staatsanwalt hat die Einziehung des aus der Straftat erlangten Geldes beantragt.