Braunschweig. Laut Polizei und Feuerwehr verlief Ostersamstag alles ohne Zwischenfälle. Welche Osterfeuer am Ostersonntag brennen, steht im Text.

Osterfeuer brannten in Braunschweig – und heute geht es weiter

Der Geruch verbrannten Holzes lag am Abend und in der Nacht über Braunschweig. Etliche Osterfeuer brannten, und Hunderte genossen das gesellige Zusammensein an den Flammen und bei herrlichstem Wetter. Feuerwehr und Polizei meldeten, dass alles völlig ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen sei. Auch für den heutigen Sonntag sind Osterfeuer geplant:

Fahnenjägergesellschaft Hohe Tor: 18 Uhr, Lamme, nördlicher Ortsrand, Bruchstieg/Eichenweg

CDU Ortsverband Rüningen: Festplatz Leiferder Weg

GV Charlottenhöhe: 19 Uhr, Salzdahlumer Straße 208B, Festplatz

KGV Himmelreich: 18 Uhr, Vossenkamp 8

Marine-Jugend: 19 Uhr, Okerhalbinsel Eisenbütteler Straße 26

Naturfreunde: 19 Uhr, Schrotweg?112

Ortsfeuerwehr Harxbüttel: 19 Uhr, Lagesbütteler Straße

Ortsfeuerwehr Stiddien: 19.30 Uhr, Feldmark am Forst Stiddien

Ortsfeuerwehr Thune: 18.30 Uhr, Feldmark Thune, Anschlussstraße „Zu den Sundern“

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel: 18.30 Uhr, Gärtnerei Asseburg, Celler Heerstraße 339

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde: 19 Uhr, Volkmaroder Straße 19, zwischen Volkmaroder Straße und Hungerkamp